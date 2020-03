Circuit Zandvoort krijgt F1 Grade 1-licentie in april voor organiseren Dutch GP

Het circuit van Zandvoort is zo goed als klaar om de Formule 1 te kunnen ontvangen. De afgelopen weken was de Nederlandse badplaats veel in het nieuws doordat er veel is gewerkt aan het circuit, de asfaltlaag werd gelegd en inmiddels Max Verstappen het circuit vorige week officieel opende.

Grade 1 licentie Zandvoort

Er ontbreken nog een aantal kleine dingen, maar het circuit is voor 98 procent af, zo zegt Hans Hugenholtz junior. De vice-voorzitter van de KNAF vertelde in een uitzending van BNR dat de benodigde Grade 1-licentie in april wordt afgegeven: "Ik denk dat die feitelijk 2 weken voor de race wordt afgegeven. Ze komen regelmatig hier, weten wat de stand van zaken is, ze weten in hoeverre aan de eisen is voldaan dus ze zullen een maand van tevoren hier zijn.

"Ze zitten te wachten tot alle veiligheidshekken en vangrails zijn geplaatst, pas als die allemaal geplaatst zijn zullen ze hun handtekening zetten. Het circuit is op 98 procent, dus ze weten precies waar Zandvoort staat."

Verwacht geen problemen

Hans Hugenholtz junior verwacht verder geen problemen met het afgeven van de licentie, het is eerder een formaliteit: "De Grade 2-licentie wordt nu aan gewerkt bij ons op kantoor bij de KNAF, die wordt nu één dezer dagen afgegeven. De Grade 1 gaat er gewoon komen, alleen komt de feitelijke handtekening pas als vangrails en hekken er staan. Ik verwacht geen problemen want alles is in samenwerking met de FIA gegaan, die weten precies wat er moet gebeuren en wat er is gedaan. Ik voorzie geen problemen."