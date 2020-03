Nieuwe beelden uit Hanoi

Nadat wij in januari al nieuwe foto's konden laten zien van het opgeleverde pitcomplex in Hanoi, hebben we deze keer een nieuwe video gevonden op internet.

De contouren van het circuit zijn in de volgende video redelijk duidelijk aan het worden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de afrondende fase van het circuit. Vraag blijft echter of de Grand Prix van Vietnam, die gepland staat in het eerste weekend van april, door zal gaan. Aan het circuit zal het in elk geval niet liggen.