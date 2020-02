'Formule 1 gaat Chinese Grand Prix uitstellen of afgelasten'

Het is heel aannemelijk dat de Grand Prix van China uitgesteld of afgelast gaat worden. ESPN heeft vernomen dat de Formule 1 woensdag een statement naar buiten brengt waarin een definitief vonnis wordt uitgesproken over het doorgaan van de race.

Eind december ontstond er in de Chinese stad Wuhan een uitbraak van het coronavirus. Het virus is overdraagbaar van mens op mens en dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal besmettingen in een rap tempo is toegenomen. Wereldwijd zijn ruim 45.000 mensen besmet met het coronavirus, terwijl er inmiddels 1100 mensen aan overleden zijn.

Managing director Ross Brawn van de Formule 1 kondigde vorige week al aan dat er binnen twee weken een besluit zou komen over het al dan niet doorgaan van de Chinese Grand Prix en volgens ESPN is er nu dus duidelijkheid. De race, die gepland staat voor 19 april, wordt in ieder geval niet op die datum verreden volgens het Amerikaanse medium. Wel is men er nog niet uit of de Chinese Grand Prix afgelast of uitgesteld wordt.

Inhaalmoment voor Chinese GP wordt lastig verhaal

Inhalen op een later moment lijkt echter een heel lastig verhaal te worden. Een directe wissel met een andere Grand Prix werd door Brawn al uitgesloten en de race inpassen in het toch al drukke schema na de zomerstop lijkt ook geen mogelijkheid. Dat zou inhouden dat er mogelijk een nieuwe triple header komt met in drie opeenvolgende weekenden een race, maar logistiek gezien is dat geen ideaal scenario.

In een eerder stadium gelastte de FIA de Formule E-race in het Chinese Sanya al af. Deze stond gepland voor half maart. Bij een daadwerkelijke afgelasting van de Chinese Grand Prix komt er een gat van vier weken op de kalender. Na de nieuwe Vietnamese Grand Prix van 5 april wordt dan niet China, maar Nederland de eerstvolgende Grand Prix. Die race staat voor 3 mei op het programma.