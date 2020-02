Ferrari 599 GTB van Michael Schumacher vandaag geveild in Parijs

Het is deze week de week van de verkoop van oude Ferrari's van Michael Schumacher. Vandaag gaat er in Parijs een 'zakenauto' van de zevenvoudig wereldkampioen onder de hamer.

Donderdag wist GPToday.net al te melden dat de Ferrari 412 T2 uit 1995 in de verkoop gezet is. In die bolide, met chassisnummer 157, maakte Schumacher in 1995 zijn eerste testkilometers voor het team dat vanaf 1996 zijn nieuwe werkgever zou worden. Een aantal jaar later kreeg Schumacher een Ferrari 599 GTB Fiorano van Ferrari als auto voor op de openbare weg, en ook die gaat nu in de verkoop.

De auto wordt vandaag (vrijdag) geveild tijdens de oldtimerbeurs Salon Rétromobile in Parijs. Op die beurs staan jaarlijks meerdere veilingen van grote veilinghuizen op het programma en dat is in 2020 niet anders. Onder andere Bonhams, RM Sotheby's en Artcurial zullen veilingen verzorgen, waarbij laatstgenoemde dus een auto gaat veilen die in het wagenpark van zevenvoudig wereldkampioen Schumacher gestaan heeft.

De 599 GTB Fiorano komt uit 2006 en heeft een betrekkelijk lage kilometerstand van 22.000 kilometer. Ondanks zijn zeer bekende oud-eigenaar en het relatief lage aantal gereden kilometers moet de auto volgens Artcurial tussen de 140.000 en 180.000 euro opbrengen. Dat is 100.000 euro minder dan de nieuwprijs van de auto rond 2006.

De voormalige auto van Schumacher is niet de enige opvallende auto die onder de hamer gaat bij de veilingen op de Salon Rétromobile. De Mercedes-Benz 710 SS Sport Tourer uit 1929 is het kopstuk van de veiling van Artcurial en moet zo'n 8 miljoen euro opbrengen. Daarnaast wordt ook een Ferrari 126 C3 uit 1983, die bestuurd werd door Patrick Tambay en René Arnoux, geveild.