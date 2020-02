Paul Ricard hoopt vanaf 2021 wintertests te organiseren

Als het aan Paul Ricard ligt, worden de wintertests van de Formule 1 vanaf 2021 niet meer op Circuit de Barcelona-Catalunya afgewerkt. Circuitdirecteur Stephane Clair heeft aangegeven dat het Franse circuit wel oren heeft naar de organisatie van de testsessies.

Sinds 2016 is het Circuit de Barcelona-Catalunya het enige circuit waarop de Formule 1-teams in de winter een officiële test afwerken. In de jaren daarvoor werd die eer nog gedeeld met onder andere Jerez de la Frontera en het Circuit Ricardo Tormo bij Valencia. Over het algemeen zijn de teams redelijk tevreden over het Catalaanse circuit als testcircuit, hoewel het weer natuurlijk niet altijd even goed is in Spanje in februari.

Ook dit jaar zullen de zes testdagen plaatsvinden nabij Barcelona, maar mogelijk is dat ook de laatste keer. Als het aan Clair ligt, is Paul Ricard vanaf 2021 de thuishaven van de wintertests. "We zijn kandidaat om de wintertests te organiseren", vertelt hij aan F1only.fr. "We dromen en praten erover. We hadden al een goede kans dat het dit jaar zou gebeuren."

Die deal ketste af, nadat Barcelona en Liberty een nieuw eenjarig contract afsloten voor de Spaanse Grand Prix. Het testen werd daarbij inbegrepen. Dat is in ieder geval de lezing van Clair. "De F1 had bij deze deal het gevoel dat Barcelona ze al heel veel gegeven heeft, en het was dus voor hun gevoel normaal om te helpen door de race met één jaar te verlengen, in combinatie met het wintertesten."

Teams zouden open staan voor verplaatsing

In de afgelopen jaren is er regelmatig gesproken over het verplaatsen van de wintertests naar een andere locatie. Vaak wordt hierbij Bahrein genoemd, vanwege de lage kans op slecht weer. Logistiek gezien is testen in het Midden-Oosten echter een stuk lastiger en ook het kostenplaatje is een reden waardoor dat er niet van komt.

Clair vermoedt echter de teams meer zin hebben om naar Paul Ricard te komen, vooral omdat laatstgenoemde punten geen issue zijn binnen Europa. "Wat betreft klimaat, afstand en data maakt het voor de teams geen verschil (of ze naar Paul Ricard of Barcelona gaan). Wat ze vooral niet willen, is naar de andere kant van de wereld afreizen."