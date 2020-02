Burgemeester Miami waarschuwt: "Kunnen zeggen dat de F1 niet meer komt"

De burgemeester van Miami-Dade County vreest dat zijn stad de Formule 1 misloopt. Dat vertelde Carlos Gimenez, nadat de stemronde van de gemeenteraad over de race werd uitgesteld tot 4 februari.

De gemeenteraad van Miami-Dade County zou afgelopen woensdag stemmen over de bestemmingsrechten van Hard Rock Stadium, de locatie waar de Formule 1 vanaf 2021 te gast moet zijn in Miami. Raadslid Barbara Jordan wilde graag dat 'autosport' uit het bestemmingsplan van de beoogde organisator van de race gehaald wordt, maar na de onthulling van een nieuwe layout van het circuit en het doen van concessies ten opzichte van omwonenden, werd de stemronde uitgesteld tot 4 februari.

Volgens burgemeester Gimenez, voorstander van de race, komt de eerste editie van de race in 2021 in gevaar, waardoor het hele project gevaar loopt. "Er is 18 maanden tot twee jaar nodig om een circuit te bouwen, dus als we dit uitstellen of instemmen met de verandering van de bestemmingsrechten, dan kunnen we redelijk zeker zeggen dat de Formule 1 niet naar Miami komt", zei hij volgens F1i.com.

'Circuit niet op tijd af, Homestead-Miami uitgesloten'

De verandering van de rechten in het bestemmingsplan van Hard Rock Stadium zou tot gevolg hebben dat stadsdistrict Miami Gardens eerst toestemming moet geven aan het stadion om de kunnen racen op haar eigen terrein. "Het duurt maanden voordat het voorstel terugkomt bij ons. We zijn dan niet in staat om voor de race van 2021 een circuit te bouwen en de F1 wacht niet tot 2022", vertelt Gimenez.

In de gemeenteraad werd ook een plan geopperd om de Formule 1 uit te laten wijken naar de oval van Homestead Miami, dat ook de beschikking heeft over twee road course-varianten. Die stap sluit Gimenez uit: "Als de Formule 1 naar Miami wil komen, dan zal dat bij Hard Rock Stadium zijn. Niet bij Homestead-Miami Speedway, en ook niet ergens anders."