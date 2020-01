Symonds: "Hadden aerodynamische veranderingen 2019 misschien niet moeten doen"

Pat Symonds is niet tevreden met hoe de aerodynamische veranderingen voor 2019 uitgepakt zijn. Achteraf gezien had het technische hoofd van de Formule 1 de veranderingen misschien wel niet door moeten gevoerd.

Voorafgaand aan het afgelopen seizoen werden er een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd in de Formule 1. Deze veranderingen, die zich concentreerden op de voorvleugels, moesten ervoor zorgen dat de coureurs makkelijker een andere auto konden volgen én inhalen. Het gehoopte effect van de reglementen bleef echter uit, want inhalen werd niet makkelijker in 2019.

Symonds geeft toe dat de veranderingen niet het effect hadden waarop gehoopt werd. Op de Autosport International Show liet het technische hoofd van de Formule 1 weten dat er geen simulaties gedaan konden worden voordat de reglementen uitgevaardigd werden en dat hij achteraf gezien misschien had moeten afzien van het doorvoeren van de veranderingen.

"In het vormgeven van de reglementen voor 2021 hebben we niet zoveel lessen kunnen trekken uit 2019 dan waarop gehoopt werd. Ze werden wat gehaast gedaan en als ik erop terugkijk, had ik de veranderingen niet doorgevoerd. In vergelijking met wat we voor 2021 gedaan hebben, waren de gevolgen van de veranderingen op de creatie van vuile lucht minimaal. We hadden zelfs nooit runs gedaan met de exacte configuratie die in de regels stonden."

"Tegen de tijd dat de regels voor 2019 naar buiten kwamen halverwege 2018, hadden we veel onderzoek gedaan en begonnen we de kritieke vlakken te begrijpen. We hadden de configuratie nog niet tests, maar we moesten wat regels naar buiten brengen. Ik denk dat dit hele proces beter uitgevoerd had kunnen worden, maar op geen enkele manier zie ik dit als voorbode voor wat we gedaan hebben voor 2021."