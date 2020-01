De jaarwisseling komt in rap tempo in zicht en dat houdt in dat de Nederlandse Grand Prix bijna terug is. Over iets meer dan vier maanden, tussen 1 en 3 mei 2020, moeten de Formule 1-auto's weer over Circuit Zandvoort scheuren, maar voor die tijd moet de verbouwing van het circuit nog wel afgerond worden. Tijdens de feestdagen ligt het werk vanzelfsprekend even stil, maar in onderstaande video is duidelijk te zien dat er in de afgelopen weken het nodige gedaan is aan het circuit in de Noord-Hollandse duinen.