Porsche Supercup opent seizoen 2020 tijdens Grand Prix van Nederland

Het ondersteunende programma van de Grand Prix van Nederland krijgt steeds meer vorm. Niet alleen de Formule 2 en Formule 3 komen naar Circuit Zandvoort, ook de Porsche Supercup is present.

De Porsche Supercup rijdt al jarenlang bij een select aantal Formule 1-races in het voorprogramma en de klasse kent ook regelmatig Nederlands succes. In het verleden werden onder andere Patrick Huisman en Jeroen Bleekemolen al eens kampioen in de klasse, terwijl ook Jaap van lagen en tegenwoordig ook Larry ten Voorde met succes in de Porsche Supercup racen.

Afgelopen seizoen werden er tien races verreden en werd Michael Ammermüller kampioen door de twee races in Mexico te winnen. Komend seizoen staat het Autodromo Hermanos Rodriguez echter niet op het programma. Ook de race op Hockenheim, die dit jaar vanwege hevige regen afgebroken werd, is van de kalender verdwenen. Daar staat één nieuwe race tegenover en dat is de seizoensopening in Zandvoort.

Kalender Porsche Supercup 2020