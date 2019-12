De organisatie van de Nederlandse Grand Prix hield maandag een persupdate over de verbouwingen van Circuit Zandvoort. Daarbij gaf ontwerpbureau Dromo een voorproefje van hoe het circuit eruit komt te zien tijdens de race in 2020.

Na 35 jaar afwezigheid keert de Formule 1 in mei 2020 terug naar Nederland. Net als voorheen is Circuit Zandvoort de plaats waar het gaat gebeuren. Het circuit moest echter nog wel aangepast worden aan de standaarden van de Formule 1. In november begon de verbouwing en inmiddels wordt er nog steeds druk aan het circuit gewerkt.

Zo wordt de Arie Luyendykbocht een bocht met banking, terwijl het circuit op andere punten wat breder gemaakt wordt. Bovendien worden er her en der nog tribunes neergezet. In onderstaande video neemt circuitontwerper Dromo je mee voor een impressie van hoe Circuit Zandvoort eruit komt te zien na de verbouwingen.