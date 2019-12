Verstappen realistisch na P2: "Hamilton en Mercedes waren gewoon te snel"

Geen moment maakte Max Verstappen aanspraak op de overwinning in Abu Dhabi, maar met zijn rit naar de tweede positie maximaliseerde hij wel. De Red Bull-coureur stelde daarmee de derde positie in het kampioenschap veilig.

Voorafgaand aan de race op het Yas Marina Circuit had Verstappen een marge van 11 punten op Charles Leclerc, die de race vanaf derde positie mocht aanvangen. Verstappen startte als tweede, maar verloor in de eerste ronde die positie aan zijn concurrent. Door pas laat zijn enige pitstop van de race te maken, zorgde de Nederlander ervoor dat hij na zijn stop de aanval in kon zetten op Leclerc en die positie terug kon pakken.

Op ruime afstand van winnaar Lewis Hamilton kwam Verstappen daardoor als tweede over de finish, terwijl hij ook de derde plek in het WK veiligstelde. Na afloop van de race toonde Verstappen zich realistisch: ondanks de kleine probleempjes met de motor zat er echt niet meer in dan P2. "Het waren een aantal kleine dingen, maar uiteindelijk had het qua positie geen verschil gemaakt."

"We moesten qua strategie wat andere dingen proberen dan Ferrari. Zij kwamen vroeg naar de pits en wij bleven langer doorrijden, nadat ze ons in de eerste ronde inhaalden. Daarna denk ik dat onze snelheid wel in orde was, maar Mercedes en Lewis waren gewoon te snel. In het algemeen is het een positief seizoen geweest en het is mooi om het kampioenschap op de derde plek te eindigen."

Tijd om batterijen op te laden voor 2020

Voor Verstappen en zijn collega's is het na de tests van komende week tijd voor vakantie. Die is volgens hem nodig om de batterijen op te laten richting 2020. "We werken volgens mij allemaal hard, maar het is ook goed om even wat rust te nemen en samen te zijn met familie en vrienden. Op die manier moet je weer opgeladen zijn voor volgend jaar, zodat we sterker terug kunnen komen."