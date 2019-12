De weersverwachting voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2019

Het Formule 1-seizoen 2019 wordt onder zeer goede weersomstandigheden afgesloten in Abu Dhabi. Niet geheel onverwacht zal het hele weekend naar verwachting droog en onbewolkt zijn.

De laatste race van 2019 wordt net als de afgelopen jaren verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, dat onderdeel is van de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer is vaak goed in de oliestaat en dat zal komend weekend niet anders zijn als de Formule 1 te gast is. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag zal de temperatuur tussen de 25 en 28 graden Celsius liggen, waarbij het tijdens VT2, de kwalificatie en race eerder richting de 25 graden gaat.

De race op het Yas Marina Circuit wordt namelijk in de schemering gereden. Dit houdt in dat het gedurende de race wat minder warm zal worden, wat vooral invloed heeft op de baantemperatuur. Die zal tijdens de eerste en derde vrije training naar verwachting rond de 35 graden liggen volgens MyWeather2.com, maar tijdens VT2, de kwalificatie en de race dalen richting de 20 tot 25 graden Celsius.

Over de overige weerelementen hoeven de coureurs en teams zich niet bijzonder veel zorgen te maken. Er staat het hele weekend redelijk weinig wind en de kans op neerslag is vrijwel nul.