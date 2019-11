Het Formule 1-seizoen 2019 is aanbeland bij het twintigste raceweekend van de jaargang. Het circuit van Interlagos is de locatie voor de Grand Prix van Brazilië. De baan is 4.309 meter lang en telt vijftien bochten, waarvan tien naar links. Ter voorbeschouwing op de Grand Prix van Brazilië een rondje onboard over Interlagos met Ayrton Senna.