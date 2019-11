Zachtste compound erg populair voor Grand Prix Brazilië 2019

Na back-to-back races in Mexico en de Verenigde Staten is het Formule 1-circus komend weekend weer vrij. Een week later volgt echter weer de overzeese race op het Amerikaanse continent, dit keer in Brazilië.

Van Noord-Amerika gaan we over anderhalve week naar Zuid-Amerika. Op Interlagos in Brazilië welteverstaan, waar Max Verstappen zijn bolide een paar jaar geleden heerlijk uit de vangrail wist te houden. De teams zijn redelijk eensgezind in de bandenkeuzes, waarbij het opvalt dat McLaren en Mercedes weer eens de meeste harde(re) banden meenemen.