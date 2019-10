Vandaag uitspraak in eerste rechtszaak tegen verbouwingen Circuit Zandvoort

Een belangrijke dag vandaag voor Circuit Zandvoort en de Dutch Grand Prix. De rechter doet vandaag een uitspraak in het eerste kort geding dat milieuorganisaties aanspanden tegen de verbouwingen van het circuit.

Meerdere milieuorganisaties, zoals Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, spanden recent een kort geding aan tegen Circuit Zandvoort en de provincie Noord-Holland. Het circuit had van de provincie goedkeuring gekregen om alvast enkele werkzaamheden rond het circuit uit te voeren in afwachting van de benodigde vergunningen rond het circuit.

Die vergunning kwam afgelopen vrijdag binnen bij het circuit, maar de milieuorganisaties willen door middel van de rechtszaak de werkzaamheden alweer stil laten leggen. Volgens hen wordt het leefgebied van de beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen aangetast door de werkzaamheden. Deze diersoorten zijn 'zwaar beschermde Europese soorten', waardoor het leefgebied volgens hun advocaat alleen aangetast mag worden als dit van 'dwingend openbaar belang is'.

Meerdere rechtszaken volgen voor Zandvoort

De milieugroepen zijn van mening dat de Grand Prix niet van dwingend openbaar belang is en via de gang naar de rechter willen zij een einde maken aan de verbouwingen. Tevens hebben de organisaties bezwaar gemaakt tegen de natuurvergunning die het circuit van de provincie gekregen heeft voor de werkzaamheden. Volgens de provincie en haar advocaten zijn de werkzaamheden echter tijdelijk en dat geldt ook voor de gevolgen ervan.

Daarmee lijkt de kous nog niet af te zijn voor de provincie en Circuit Zandvoort. Milieuorganisatie MOB heeft ook een rechtszaak aangespannen, in dit geval om de Grand Prix in zijn totaliteit tegen te houden. Die dient vrijdag De organisatie betoogt dat de race leidt tot een hogere uitstoot van stikstof in het duingebied, dat geldt als beschermd natuurgebied. Er is echter een voorwaarde waarop men de rechtszaak wil laten varen: "Als ze elektrisch gaan rijden", vertelde voorzitter Johan Vollenbroek aan het Algemeen Dagblad.