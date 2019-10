Max Verstappen: "Zo terugkomen tijdens het weekend is fantastisch"

Een jaar na zijn misschien wel meest frustrerende kwalificatie uit zijn carrière, nam Max Verstappen op de enige juiste wijze wraak en pakte de Nederlander zijn tweede pole position van het seizoen. Hoewel de Red Bull gedurende het weekend niet snel genoeg leek om de Ferrari's te verslaan in de kwalificatie. Op de zaterdag lijkt het Ostenrijkse team echter iets gevonden te hebben in de afstelling dat het team weer aan de top bracht op het circuit waar ze de laatste twee jaren al wisten te winnen.

Verstappen was na de kwalificatie dan ook vooral tevreden over de extra snelheid die zijn team vond op zaterdag: "Het was een interessante dag en om dan aan het einde van de rit op pole te staan is natuurlijk geweldig. De Ferrari's leken de laatste drie races veel te snel op de rechte stukken om ze hier te kunnen verslaan. Maar om dan zo terug te komen tijdens het weekend en op pole te staan is het fantastisch. Daar moet ik het team ook heel erg voor bedanken."

De Nederlander vervolgde zijn lofzang richting zijn team: "Ze bleven pushen en hebbe voortdurend nieuwe onderdelen geïntroduceerd en vandaag zagen we dat dat effect sorteert. Ik hoopte stiekem het hele weekend dat we toch een auto hadden die snel genoeg zou zijn voor pole position, maar het was lastig om de balans in de auto te vinden, maar in Q3 kwam alles samen."

Er hangt echter nog een klein vraagteken boven de pole position van Verstappen. De Nederlander reed namelijk zijn snelste tijd terwijl Bottas hard gecrasht was in de Peraltada bocht. Op het moment van schrijven is het echter nog onbekend of de FIA een onderzoek instelt naar of de Nederlander wel genoeg vaart minderde en of er al gele vlaggen gezwaaid werden op het moment dat Verstappen zijn snelste tijd reed.