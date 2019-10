Japanse Formule 4-race uit voorprogramma F1 gehaald vanwege dreigende tyfoon

De Japanse Formule 4 zou dit weekend op Suzuka racen gehouden als een ondersteuningsrace voor de ​​Formule 1, maar de organisatie heeft de race van het programma afgehaald vanwege de naderende tyfoon.

Het is momenteel nog onduidelijk hoe het Grand Prix-weekend in Japan gaat verlopen. De voorspellingen op dit moment zijn dat er zaterdag een tyfoon aan land komt in het land van de rijzende zon, wat gepaard zal gaan met veel neerslag en windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Het is dan ook nog niet duidelijk of de kwalificatie van de Formule 1 op zaterdag wel plaats kan vinden, of dat deze verplaatst moet worden.

De organisatie van de Grand Prix van Japan neemt in ieder geval het zekere voor het onzekere en heeft zichzelf meer ruimte verschaft in de planning door de Formule 4-race, die in het bijprogramma van de Formule 1 zou racen, te schrappen.

Suzuka Circuit, de organisator van het evenement, zei: “We hebben het tijdschema besproken met de FIA en de JAF, maar de impact van de tyfoon op de conditie van de paddock voor de supportrace is te gevaarlijk. Om prioriteit te geven aan het tijdschema van de Formule 1, hebben we besloten om de Formule 4-race te annuleren", meldde de site van de Japanse Formule 4.

De Japanse Formule 4 rijdt normaal gesproken haar races in het voorprogramma van de Super GT-klasse, waarin onder andere Heikki Kovalainen en Jenson Button actief zijn. Voor de klasse is het vervallen van de race op Suzuka een domper, want voor het eerst in het bestaan van de klasse zou er niet in het voorprogramma van de Super GT geracet worden.