Kevin Magnussen: "Hard werken wordt beloond"

Kevin Magnussen staat op dit moment op de vijftiende plek in het kampioenschap met een gat van elf punten naar de middenmoot. De Deense Formule 1-coureur wist het seizoen met zijn team Haas F1 goed te beginnen. Het team leek steeds meer de verkeerde kant in te gaan, ook zat ex-sponsor Rich Energy niet mee. Na een debacle over de machtspositie bij de energiedrankjes fabrikant en vreemde uitspraken op de sociale media, had Haas besloten om de sponsorovereenkomst te beëindigen. In Rusland en deels Singapore had het team eindelijk de rust om te bouwen aan een goede set-up.

De Deense coureur, met twintig punten in het kampioenschap, is blij met het resultaat wat hij had behaald in Rusland ondanks de straf. Hij denkt dat de snelheid die ze in Rusland hadden, ook te behalen is in Japan, waar dit weekend de zeventiende race van het Formule 1-seizoen verreden gaat worden. “Ik denk dat we de snelheid van Rusland ook in Japan hebben. We hebben een goed weekend gehad in Sotsji. We hadden het hele weekend een goed tempo, wat leuk was. De auto leek op een goede plek te zitten en goed te presteren. We zijn erin geslaagd om een aantal punten te behalen - ondanks de penalty - dus dat was goed. ”

Medewerkers hebben geweldige mentaliteit

Het team van Haas verkeerde dit seizoen niet in hun beste staat. Het Amerikaanse team kreeg veel tegenslagen te verwerken. De medewerkers bleven maar werken en dat wordt volgens Kevin Magnussen nu beloond met de goede resultaten. “Het werk dat het hele team sinds het begin van het seizoen heeft gedaan, is echt goed geweest. We zijn het seizoen op een redelijk goede manier begonnen, maar we zijn de weg een beetje kwijtgeraakt en ik denk dat we een hele reeks races hebben gehad. Nu lijkt het erop dat we langzaam weer op de been komen. Dat is geweldig om te zien en een bewijs van het geweldige werk dat het team heeft gedaan. "

Misschien is de race op Suzuka niet eens het leukste rondom dit weekend. De passie die de fans hebben is verbazingwekkend. De fans doen er alles aan om hun beste beentje met hun outfit voort te zetten. De sfeer en de fans doen Magnussen wel iets. "Ik hou van de vurigheid die de Japanse fans hebben en ik kijk er naar uit om dat in het weekend te zien gebeuren. Het is iets speciaals voor een coureur om te ervaren", zo vertelde hij tegen Haas F1 in een interview.