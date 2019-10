De Formule 1 bezoekt in 2020 liefst 22 landen voor een Grand Prix. De nieuwste toevoegingen aan de kalender zijn Circuit Zandvoort en het stratencircuit in de Vietnamese stad Hanoi

Beide nieuwe races zullen vroeg in het seizoen verreden worden. Zandvoort en Nederland komen in het eerste weekend van mei aan bod, maar de Grand Prix van Vietnam is nog eerder: die wordt al vroeg in april verreden. Maar hoe gaat het circuit er eigenlijk uitzien? Via de volgende video uit de game Assetto Corsa is het mogelijk om een beeld te vormen van het circuit.