Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Rusland, dag 4

Zondag, 9.30 uur

Vertrek uit het hotel voor de laatste dag van de Russische Grand Prix. Wederom gaat de reis moeiteloos, waarbij we geen verkeer tegenkomen tijdens onze rit van 15 minuten.

Terwijl ik aankom is het F3-veld bezig met haar opwarmronde, dus ik bekijk de eerste ronden vanuit een punt buiten de paddock. Ik ben onder de indruk van de standaard in deze eerste ring van de internationale openwielracerij en ik kijk ernaar uit om de besten van de klasse te zien promoveren naar de F2 - of zelfs F1- volgend jaar.

10.30 uur

Ik hoor een vreemd gerucht: het lijkt erop dat de naamswijziging van Toro Rosso naar AlphaTauri, zoals wij vrijdag wisten te melden, uitgesteld wordt of mogelijk helemaal niet doorgaat. "Het kan toevallig zijn," zegt een bron van het team, "maar kort na je onthulling ontvingen wij een notitie dat de meeting over de verandering geannuleerd was..."

11.30 uur

Ik ga zitten met Cyril Abiteboul van Renault om de toekomstplannen van het team te bespreken, vooral nu McLaren in 2021 naar Mercedes wisselt. Ik maak me zorgen dat het verlies van de enige klant het team richting de uitgang drijft, maar de Fransman ontkent dat overtuigend. Binnenkort meer hierover.

12.00 uur

Een engineer suggereert dat het geheim achter de wederopstanding van Ferrari - vooral qua motoren - een demonisch trucje is: hij gelooft dat Ferrari rijdt met een 'oil-to-air' intercooler die werkt onder druk. Daardoor kan oliedamp de verbrandingskamer 'binnenlekken' tijdens geforceerde inductie. Op die manier vindt het verbranden van olie plaats dat de FIA door strikt monitoren van het olieverbruik probeerde uit te sluiten. "De olie van de intercooler wordt niet gemonitord", knipoogt hij.

Of hij gelijk heeft is een andere vraag en zijn suggestie kan verzonnen zijn, maar het is absoluut een reflectie waard gezien de enorme stap die Ferrari qua snelheid sinds de zomerstop gezet heeft. Die zomerstop geldt (nog) niet voor motorleveranciers.

13.00 uur

Lunch bij Mercedes en toevallig zit ik aan een tafel met de Oostenrijkse commentator Ernst Hausleitner, die zijn verjaardag viert. Al snel komt er een taart, terwijl Toto Wolff en de multitaskende Alex Wurz erbij komen.

13.30 uur

Vertrek naar de grid voor de racestart om 14.10 uur: het traditionele tijdslot, voordat Liberty de commerciële rechten kocht en de start met een uur uitstelde ten gunste van de Amerikaanse kijkers. Ik heb het eerder gezegd en herhaal het: de tijdsverandering doet niemand in de paddock goed en neemt een grote hap uit de media-kansen na de race.

16.00 uur

Onze verslagen na de race bewijzen dat we veel meer materiaal verzamelden in Sochi dan normaal, ondanks charters voor teambazen, personeel en coureurs die vroeg in de avond uit Sochi vertrekken. De carbon voetafdruk van de F1 is enorm, mede door de jumbojets en charters in de lucht, en past niet in dit tijdperk. De sport zal altijd CO2-gevoelig zijn, maar zijn die charters echt nodig?

19.00 uur

Ik neem afscheid van media-personeel - ik hoor dat er geen besluit genomen is over het verplaatsen van de race naar Sint-Petersburg, zoals wij donderdag meldden. Terwijl ik door de paddock loop, vorkheftrucks en mensen ontwijk die aan het inpakken zijn voor de vrachtvlucht naar Japan, reflecteer ik op de Russische Grand Prix: zal ik Sochi missen als de race verplaatst word, zoals ik geloof ondanks een flinke lobby van de lokale promotor om de race te houden?

Er bestaat geen twijfel over dat onze bezoeken enorm verbeterd zijn sinds de eerste race in 2014, die natuurlijk overladen was met rouw na het tragische ongeluk van Jules Bianchi een week eerder in Japan. Sochi was eerlijk gezegd niet klaar voor de F1 en dat was merkbaar in de lage standaard van de hotels, gebrek aan restaurants en een gebrekkige infrastructuur.

Dit jaar is het tenminste 500 procent beter dan toen, dus het Sochi van 2019 zal ik missen - hoewel ik Sint Petersburg prefereer als locatie.

20.00 uur

Avondeten, om daarna in te pakken voor het vertrek van 3.00 uur naar het vliegveld en de vlucht van 4.30 uur naar Moskou en Düsseldorf.