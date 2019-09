Slalom in uitloopstrook bocht 2 op Sochi Autodrom geschrapt

De Formule 1 heef de regels rond het terugkeren op de baan na een uitstapje in bocht 2 aangepast. De oorspronkelijk aangebrachte 'slalom' is na problemen op de vrijdag geschrapt.

Om te voorkomen dat coureurs een voordeel behaalden met het wijd gaan in bocht 2 implementeerde de FIA een 'slalomsysteem' in de uitloopstrook. Coureurs moesten hierbij om drie rijen blokken heen sturen, voordat ze terug konden keren op de baan. Veel coureurs hadden hier problemen mee: hij kwamen de uitloopstrook op op een punt waar het onmogelijk was om nog langs de eerste reeks blokken te kunnen sturen.

De blokken stonden tevens bijzonder dicht bij elkaar, waardoor de coureurs vol in de remmen moesten om niet dwars door een van de rijen blokken heen te rijden. Het systeem is voorafgaand aan de zaterdag echter aangepast. De coureurs moeten het nieuwe systeem alleen gebruiken als zij 'compleet links van de eerste oranje kerbstone de uitloopstrook op komen', iets wat vrijdag ook het geval was.

Nu is het echter zo dat de coureurs op een andere manier terugkeren op de baan. In plaats van de slalom heeft de wedstrijdleiding besloten dat de coureurs 'helemaal links van de witte blokken moeten sturen en daarna ook links van het oranje blok in de uitloopstrook moeten blijven' voordat ze terugkeren op het circuit.

Ook bandenleverancier Pirelli heeft een aanpassing laten doen. Vannacht is besloten om de minimale bandenspanning van de voorbanden te verlagen van 23 naar 22 psi.