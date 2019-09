Circuitdirecteur Barcelona: "Onderhandelingen verliepen heel moeizaam"

De Grand Prix van Spanje staat ook volgend jaar weer op de F1-kalender. De onderhandelingen duurden dit keer echter lang en verliepen moeizaam, zo zegt de directeur van het circuit in Barcelona. Het bleek geen eenvoudige missie om de Spaanse Grand Prix in leven te houden op het circuit in Catalonië, waar al sinds 1991 onafgebroken wordt gereden.

Nieuw voor de Spanjaarden is een contract voor slechts één jaar. Dit heeft te maken dat alle teams ermee in moesten stemmen om een kalender met 22 races goed te keuren. Hiermee is de F1-kalender van 2020 de meest uitgebreide die er ooit is geweest.

Moeizame onderhandeling

Circuitdirecteur Joan Fontsere zei tegen Marcador Competicion: "Het was niet makkelijk om de Spaanse Grand Prix voor de Formule 1 in leven te houden. Het waren moeizame onderhandelingen. We hadden te maken met de beperking van maximaal 21 races maar we wisten ook dat Liberty van plan was om de F1-kalender uit te breiden."

"Daardoor kregen we een impuls om erin te blijven geloven dat deze verlenging mogelijk was. Vanaf dat moment zijn we ervoor gegaan."

Kritiek op de media

Er is ook kritiek op de media, zo zegt Fontsere. Veel media geloofden niet dat Spanje op de F1-kalender van 2020 zou staan. Met die negatieve insteek was de directeur niet blij: "Sommige media waren ervan overtuigd dat de onderhandelingen niet moeilijk waren, omdat we toch niet op de kalender zouden komen. Dit soort geluiden van buitenaf hebben natuurlijk niet meegeholpen in onze onderhandelingen."