Daniel Ricciardo beleeft frustrerende middag: "Bijzonder moeilijke middag na touché"

Renault beleefde een verschrikkelijk weekend op Spa-Francorchamps. De grootste treurnis was er natuurlijk over het overlijden van hun junior-coureur Anthoine Hubert. Teambaas Cyril Abiteboul gaf na enkele mooie woorden over de veel te vroeg overleden coureur aan te hopen zijn landgenoot te kunnen eren met een mooie race. De Franse renstal kwam echter niet verder dan een negende plek voor de afzwaaiende Nico Hulkenberg, maar Daniel Ricciardo beleefde een nog meer frustrerende race. Na op plek 10 te zijn gestart, moest hij na een touché in de eerste bocht, uiteindelijk genoegen nemen met de veertiende plek.

De Australiër was echter niet heel ontevreden: "Het was een moeilijke middag na de touché in bocht één, toen ik geraakt werd door Stroll. Dat bepaalde mijn race, want er was daarna behoorlijk wat schade aan mijn vloer, of misschien is dat niet het juiste woord; er was gewoon geen vloer meer."

"We probeerden het daarna met een hele lange stint op de mediumband, omdat de rest niet zo snel was. Ik kon het nauwelijks, maar er leken zelfs punten in te zitten vandaag, maar ik durfde eigenlijk niet eens volgas door Eau Rouge en dat is met deze auto's normaal geen enkel probleem, uiteindelijk zat er niet meer in," besloot Ricciardo.