Grosjean ook in Hongarije in actie met Haas met Australische specificatie

Romain Grosjean zal ook in Hongarije in actie komen met een Haas VF-19 met de specificaties van de Australische Grand Prix, nadat de Duitse Grand Prix voor hem succesvol verliep.

Al tijdens de Britse Grand Prix schakelde Grosjean terug naar de oudere specificatie, maar hij viel vroeg in de race al uit na een botsing met teamgenoot Kevin Magnussen. In Duitsland ging het experiment verder en pakte hij zijn beste resultaten van het seizoen met een zesde startpositie en een zevende plek aan de finish na tijdstraffen voor Alfa Romeo, en hij eindigde beide keren voor Magnussen.

Terwijl Haas probeert te begrijpen waarom het team moeite heeft met het pakket inclusief updates, blijft Grosjean in Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, de oude auto gebruiken. "Nu we de drie specificaties op Hockenheim vergeleken hebben, hebben we nog geen conclusie wat er gebeurt met de racepace, waar we langzaam lijken, maar wel een goede kwalificatieronde kunnen doen", zei teambaas Günther Steiner. "We hebben dus besloten om Grosjean in Boedapest weer met de Melbourne-spec te laten rijden en Magnussen met de Hockenheim-spec.

Steiner hoopvol dat oorzaak snel achterhaald wordt

Steiner voegde eraan toe dat hij verwacht dat Haas snel de oorzaak van de problemen zal vinden en dat het op reguliere basis punten kan pakken. "Je bekijkt alle data en probeert te vergelijken waar we ons kunnen verbeteren en waar we van het plan zijn afgeweken. Aan het begin van het seizoen leken we erg competitief, maar in de races na Melbourne is dat niet meer het geval geweest."

"We moeten dus begrijpen wat er scheef gelopen is en dat is wat je doet als je twee specificaties van een auto vergelijkt. Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk informatie verzamelen en tot een conclusie komen qua welke richting we op moeten werken"