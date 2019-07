Mick Schumacher heeft het niet makkelijk in zijn eerste Formule 2-seizoen, maar desalniettemin heeft de jonge Duitser er vertrouwen in dat hij op de goede weg is om de Formule 1 te halen.

Zijn eerste Formule 2-seizoen is inmiddels over de helft, maar het lukt Schumacher vooralsnog niet om een geweldige indruk te maken. Hij staat momenteel veertiende in de tussenstand van het kampioenschap. Zijn beste resultaat stamt uit de sprintrace in Oostenrijk, waar hij een sterke inhaalrace met P4 beloonde.

Het is echter niet voor het eerst dat Schumacher in zijn eerste seizoen in een klasse moeite heeft met presteren. Eerder was dat ook al zo in het Duitse Formule 4 en het Europees Formule 3, waar hij pas in zijn tweede seizoen echt mee kon doen om de titel. Schumacher zelf benadrukt daarom ook dat hij nog steeds goed op weg is om de Formule 1 te gaan bereiken.