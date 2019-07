Voor liefhebbers van klassieke en moderne racebolides is het Goodwood Festival of Speed een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Op de korte strook asfalt rijden de auto's een kleine heuvelklim, soms op puur ter demonstratie en soms ook in een poging een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Via de onderstaande video is het spektakel, dat ook op zaterdag en zondag nog verder zal gaan, live te volgen.