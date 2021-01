Stephane Peterhansel wint voor de veertiende keer

Mini-coureur Stephane Peterhansel heeft bij de auto's beslag gelegd op de eindzege in Dakar 2021. Het is voor de Fransman al de veertiende keer dat hij het evenement op zijn naam heeft geschreven. Hij was zes keer de sterkste op een motor en dit was alweer zijn achtste overwinning met een auto.

Teamgenoot Carlos Sainz zegevierde in de slotetappe naar Jeddah. In de eindstand moest de Spanjaard genoegen nemen met de derde plaats. Nasser Al-Attiyah nestelde zich met zijn Toyota tussen Mini-rijders Peterhansel en Sains in op de tweede positie.