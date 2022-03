Wat hebben de film Inglourious Basterds en autosport gemeen? Twee dingen. Michael Fassbender – hij speelt de Engelse luitenant die zichzelf met een verkeerd handgebaar verraadt –, want hij heeft een racelicentie en debuteert binnenkort op Le Mans. Ook: het televisieaanbod van afgelopen weekend, want zowel de film als een lading autoraces werd uitgezonden.

In Inglourious Basterds gaat een stel bloeddorstige joodse strijders op nazijacht. Regisseur Tarantino geeft WOII een flinke geschiedkundige slinger door de hoge piefen van het Naziregime in een brandend Frans theatertje om te laten leggen. Laat Inglourious Basterds toevallig een van mijn favoriete films zijn. Afgelopen weekend voor de honderdduizendste keer gezien. Herhaling is de kracht van de boodschap, nietwaar? Graah-tzie.

Bezoekers van de Saudische GP waanden zich in een oorlogsgebied. De Jeddah Corniche-kartbaan verwerd bijna tot een soortgelijk brandend theatertje toen Jemenitische rebellen een nabijgelegen oliedepot bombardeerden. Is het niet krankzinnig? Kracht van herhaling staat tandeloos als het de combinatie van sport en politiek betreft. Gewaarschuwd is er wel duizend keer. In de afgelopen jaren was Jemen lijdend voorwerp van noorderbuurmans expansiedrift, met een kwart miljoen doden als gevolg. Toeslaan terwijl het kwaad pais en vree speelt met een internationaal sportevenement is op de Schaal van Revanche volkomen logisch.

Kortgeleden riep Verstappen op om landen die oorlog voeren, niet te bezoeken. Vier weken later kon-ie de raketten met een beetje lenigheid zelf wegkoppen. Dat gezegd hebbende: ook al vergaderen de coureurs tot Sint-juttemis, ze hebben niets te zeggen. Wil je niet racen? Prima, kan je opduvelen.

Wie er wél iets te zeggen heeft? Marionet Domenicali niet. Die is, voor zover er nog íets zat, in Jeddah al zijn geloofwaardigheid verloren. Vooraf dat gekwek over dertig GP’s en géén nieuwe teams – precies alles wat niemand wil – en tijdens het weekend de verklaring over Jeddah als hemel op aarde. Ik weet niet wie Domenicali hypnotiseert, maar diegene is een vakman.

Hoe is dit soort krankzinnigheid te voorkomen? Geld dat stom is, maakt immers recht wat krom is. Maar vergeet dat geld, dat wordt tegenwoordig aangewend als excuus om maar wat aan te modderen. De media onderschat haar gigantische invloed in de wereld van mondiale sportevenementen. Zij is het doorgeefluik. In plaats van krokodillentranentweetjes en navenante blogs te plaatsen terwijl je er rondwandelt kun je overwegen om geen onderdeel van het probleem te zijn. Reis er niet heen, doe er geen verslag van. Als de eerste dominosteen valt, zal de rest ook vallen.

Tsja. Iedereen wacht op het eerste zetje.

Inglourious Basterds spreekt tot de verbeelding omdat de pijnlijke geschiedenis een draai krijgt. Op dit moment wordt door wegkijkgedrag en reactief handelen een pijnlijke geschiedenis geschreven, terwijl het nog af te wenden is – dan hoeft een filmmaker er over pakweg zeventig jaar ook geen draai aan te geven. Ik blijf het aankaarten: herhaling is immers de kracht van de boodschap.

René Oudman