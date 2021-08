Geachte Nordic Entertainment Group,

Allereerst wil ik u feliciteren met het binnenhalen van de uitzendrechten voor de Formule 1-seizoenen 2022 tot en met 2024.

Mijn naam is René Oudman, autosport stroomt door mijn aderen. Sinds mijn kleutertijd volg ik zo goed als alles wat racet - van Amerika tot Japan en van Europa tot Australië. Inmiddels ben ik reeds zeven jaren werkzaam in de autosportwereld.

Vanwaar deze brief, vraagt u zich af? Aangezien u volgend jaar uw eerste (grote) stappen op de Nederlandse markt zet, wil ik u van raad voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat u met een sterk aanbod komt. Doch denk ik dat mijn revolutietheorie een welkome aanvulling op uw huidige plan d’attaque biedt. Deze theorie is gebaseerd op vijf jaren praktijkervaring.

Verkijkt u zich niet op de gemiddelde Nederlandse sportkijker. Dat is een successupporter. Wees erop voorbereid dat vijfenzeventig procent van de kijkers afhaakt als een kansrijke landgenoot de strijd moet staken. Dat voorkomt u uiteraard liever. Ik wil u vanuit de gedachtegang van de revolutietheorie aanbevelen om voor een organische bouw van de following te gaan. Dat kost tijd, maar u heeft tijd – de uitzendrechten zijn immers voor drie volledige seizoenen geconfisqueerd.

Staar u wat betreft verslaggeving niet blind op enkel de Nederlander(s). Dan ontstaat juist gevaar op wegloperij, exact wat uw voorganger is overkomen. Die heeft zich sinds 15 mei 2016 volledig gestort op het onderbuikgevoel van de Nederlandse sportfan. Nu, vijf jaar na de gouden dag, lijkt de eenzijdige aanpak als een boemerang terug te flikkeren. Buitenlandse oud-coureurs moeten er al aan te pas komen om de oranjefan preventief te waarschuwen voor diens primatengedrag.

Het loont om de koningsklasse vanuit alle perspectieven te belichten. Het klinkt wellicht te mooi om waar te zijn, maar zelfs buitenlandse coureurs kunnen een grote hit worden. Er zijn legio voorbeelden uit het verleden. Alles valt en staat met de voorlichting die u de sportfan verschaft.

Dan de revolutietheorie met betrekking tot de invulling van uw programma’s en de genodigden. Men ziet een analist als autoriteit, zelfs als het een kauwgomverkopende schaatskampioen of een babbelgrage zangeres betreft. Niets persoonlijks, maar op die plaats kunnen driehonderdzestien relevantere personen zitten. Probeer het in perspectief te plaatsen en stel uzelf relevante vragen als ‘nodigen schaatsprogramma’s oud-Formule 1-coureurs uit?’, of ‘zie ik bij het Tros Muziekfeest op het Plein ook Formule 1-teambazen?’. Als het antwoord een klein beetje naar ‘nee’ neigt, doe het dan vooral niet.

In het geval van een 'ja' gaat de revolutietheorie uit van een screeningsronde. Er is natuurlijk niets mis met bloedmooie blondines aan de tafel. Maar zorg er in vredesnaam voor dat ze tenminste de cv’s van de deelnemende coureurs uit hun hoofd kennen. Having said that: ik stel u voor de Vetteltest – © René Oudman – in te voeren.

Als volgt: men vraagt de beoogde tafelgast binnen drie minuten alle Formule 1-wereldkampioenen in chronologische volgorde op te noemen. Enkel bij een honderdprocentscore worden de studiodeuren geopend. Er is een uitzonderingsregel: coureurs met een rijk verleden in het internationale autoracen mogen de obligate Vetteltest – © René Oudman – overslaan.

Wat betreft de sfeer, en hoe absurd het misschien klinkt: op kleedkamerpraat en trek-eens-aan-mijn-vingerhumor zit niemand meer te wachten. Een talkshow met cafésetting als het huidige Crazy Funny Pranks with Racing Rascals, of hoe die show ook heet, kan de prullenbak in. Culinaire hoogstandjes op maandagavond worden verkocht aan 24Kitchen.

Ik ben ervan overtuigd dat u de volgende zin kunt verteren, daarom schrijf ik ‘m op deze manier: ieder onwelgevallig tegengeluid wordt tegenwoordig naar het rijk der fabelen verwezen. Onder onwelgevallige tegengeluiden behoort kritiek op eigen voorkeuren, maar ook een haaks op de autoritaire mening staande visie over de aanpak van verschillende zaken. U doet er goed aan om juist dan onwelgevallige tegengeluid óók een plaats te geven in uw programma’s. Dan ontstaat symbiose.

Ten slotte: in elk van de toonaangevende landen wordt er met een commentaarduo gewerkt, in Engeland is er zelfs geregeld sprake van een commentaartrio. In een tijd als de huidige, waarin geen wissewasje onbesproken blijft, is het van groot belang om meerdere paren ogen en meerdere stembanden paraat te hebben.

Het was mij een genoegen om deze revolutietheorie met u te delen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, aarzel dan niet om in de pen te klimmen.

Met vriendelijke groet,

René Oudman