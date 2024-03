'Liberty Media wil ook MotoGP overnemen'

Liberty Media is sinds een aantal jaar de eigenaar van de Formule 1. De Amerikanen hebben de sport flink laten groeien op veel gebieden. Maar het lijkt er op dat ze hun blik nu ook hebben gericht op een andere tak van sport. Ze lijken dicht bij de overname van de MotoGP zijn.

Liberty Media is sinds 2017 de eigenaar van de Formule 1. Onder leiding van de Amerikanen is er veel veranderd in de koningsklasse van de autosport. Ze lieten de camera's van Netflix toe in de paddock en dat heeft geholpen bij de groei van de populariteit van de sport. Er zijn steeds meer fans bijgekomen en steeds meer landen, steden en circuits tonen interesse in het organiseren van een Grand Prix.

Maar Liberty Media zit ook niet stil. Volgen de Financial Times zijn ze namelijk nu ook dicht bij de koop van de MotoGP. De krant meldt dat Liberty de strijd heeft gewonnen van andere partijen en dat ze op korte termijn de koop bekend gaan maken. Ze zouden zo'n vier miljard dollar gaan betalen om de nieuwe eigenaar te worden van de MotoGP. Mocht het zover komen, dan moet de deal nog wel worden goedgekeurd door de Europese Unie. Eerder vond de EU het namelijk niet goed dat beide sporten dezelfde eigenaar hadden.