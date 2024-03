'Mercedes neemt twee kopstukken over van Ferrari'

De stoelendans in de Formule 1 begint langzaam op gang te komen. Niet alleen de coureurs bekijken hun opties, ook de technische kopstukken doen dat. Het lijkt er op dat het team van Mercedes nu twee belangrijke namen heeft overgenomen van Ferrari.

Het team van Ferrari werd in de afgelopen weken in verband gebracht met meerdere kopstukken van Red Bull Racing. Maar het lijkt er nu op dat ze zelf ook afscheid moeten nemen van een tweetal belangrijke namen op technisch gebied. Motorsport.com meldt namelijk dat Mercedes erin is geslaagd om Simone Resta en Enrico Sampo over te nemen van het team van Ferrari. Beide mannen hebben zeer veel ervaring.

Resta werd tot begin dit jaar uitgeleend aan het team van Haas. Daar vertrok hij begin dit jaar en nu gaat hij dus ook weer weg bij Ferrari. Hij zal bij Mercedes de functie van Strategic Development Director gaan bekleden, vanuit deze functie gaat hij nauw samenwerken met technisch directeur James Allison. Enrico Sampo wordt de Head of Performance Software Applications bij Mercedes. In de afgelopen jaren gaf hij leiding aan het simulatorteam van Ferrari. Sampo en Resta gaan eerst met gardening leave voordat ze bij Mercedes aan de slag gaan. Het is de verwachting dat ze in 2025 de fabriek in Brackley mogen betreden.