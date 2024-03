Organisatie Belgische Grand Prix waarschuwt fans voor nepmail

De organisatie van de Belgische Grand Prix waarschuwt de fans met tickets voor een opvallende mail die rondgaat. In deze mail wordt er verwezen naar een waardebon, maar het gaat hier om een nepmail. Ontvangers van de mail worden dan ook aangeraden om niet op de link te drukken.

De Belgische Grand Prix wordt later dit jaar weer verreden en de race op het circuit van Spa-Francorchamps is razend populair onder Nederlandse fans. De Belgische omroep RTBF meldt dat er een zogenaamde phishingmail rondgaat. In deze mail staat dat de ontvanger een waardebon van 50 euro kan claimen, maar het is beter om nergens op te drukken. Criminelen proberen namelijk betaalgegevens buit te maken.

Volgens RTBF lijkt de mail overtuigend te zijn, omdat er wordt verwezen naar het webadres van het circuit. Toch gaat het dus om een nepmail, het is dus belangrijk dat er niet op een link wordt gedrukt en dat er geen persoonlijke gegevens worden ingevuld. Het is momenteel onduidelijk hoe de hackers toegang hebben gekregen tot de gegevens van bezoekers van de Grand Prix. Tevens is het nog zeer onduidelijk hoeveel Nederlanders deze mail hebben ontvangen, aangezien er veel Nederlanders naar de race afreizen is het goed mogelijk dat de mail ook in dit land rondgaat.