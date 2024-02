F1 TV stopt met jaarlijkse abonnementen in Nederland

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV. Viaplay kondigde eerder deze week al een prijsverhoging aan voor hun abonnement en nu heeft ook F1 TV een aanpassing aan hun abonnementen doorgevoerd. Het is nu niet meer mogelijk om nu een jaarabonnement aan te vragen.

F1 TV groeide in de afgelopen jaren in populariteit in Nederland. De dienst van de Formule 1 werd gezien als een goed alternatief voor Viaplay. Met een F1 TV Pro-abonnement kunnen fans gewoon live naar de sessies kijken en kunnen ze zelf hun favoriete commentaar kiezen. Een abonnement bij F1 TV was daarnaast ook goedkoper dan een abonnement bij Viaplay, maar daar lijkt nu iets te gaan veranderen.

Het is nu in Nederland niet meer mogelijk om een jaarabonnement aan te vragen bij F1 TV. Nieuwe klanten kunnen nu alleen nog maar een maandelijks abonnement afsluiten. Eerder waren de abonnementen bij F1 TV al fors duurder geworden in Nederland. Nu kan men alleen nog maar een abonnement van 11,90 per maand afsluiten bij F1 TV Pro. Fans kunnen ook kiezen voor een F1 TV Access-abonnement kiezen, maar hiermee kan men niet live naar de sessies kijken. Viaplay kondigde eerder ook een prijsverhoging aan, daar moeten klanten 17,99 per maand gaan betalen.