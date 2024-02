Hoelaat beginnen de testdagen in Bahrein?

Deze week barst het Formule 1-spektakel weer los. Op het circuit van Sakhir in Bahrein wordt de testweek afgewerkt en alle teams zijn daarbij aanwezig. Het worden belangrijke dagen voor de teams en de fans kunnen ook dit jaar gewoon weer meekijken.

De testdagen vinden plaats op 21, 22 en 23 februari. Dat betekent dus dat de coureurs de baan opgaan op woensdag, donderdag en vrijdag. De tests beginnen op alle drie de dagen op hetzelfde tijdstip. Om 08:00 Nederlandse tijd springen de lichten op groen en mogen de coureurs de baan op. De finishvlag wordt op alle drie de dagen gezwaaid om 17:00. Tussen de bedrijven door is er in de middag nog wel een pauze. De testdagen zijn in Nederland op de televisie de volgen via F1 TV Pro en Viaplay.

Testschema

Woensdag 21 februari: 08:00 tot en met 17:00

Donderdag 22 februari: 08:00 tot en met 17:00

Vrijdag 23 februari: 08:00 tot en met 17:00