General Motors gelooft nog steeds in Andretti-plannen

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Meerdere partijen wilden de sport betreden, maar de FIA zag alleen heil in de plannen van Andretti Cadillac. Begin dit jaar maakte de FOM echter bekend dat ze plannen hebben afgekeurd. Wel houden ze de deur op een kier voor 2028 en bij General Motors hebben ze daar veel vertrouwen in.

Vorig jaar maakten de Amerikaanse giganten Andretti en General Motors bekend dat ze met een gezamenlijk project de Formule 1 willen betreden. Ze meldden zich aan bij de FIA en ze kregen als enige partij groen licht. Ze moesten alleen nog toestemming krijgen van de FOM, maar daar keurden ze de plannen af. General Motors gaf eerder aan dat ze vanaf 2028 motoren kunnen leveren aan het mogelijke team, en daarom houdt de FOM de deur open voor dat jaar.

Bij General Motors zijn ze dan ook niet kwaad. Vicepresident Jim Campbell heeft gereageerd op de zaak en hij stelt dat een uitnodiging van Andretti aan de FOM niet aankwam vanwege een IT-storing. Campbell is positief en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We hebben een goed gevoel over onze aanvraag. De FIA heeft het bestudeerd en ze hebben het goedgekeurd. Vervolgens heeft de FOM een verklaring afgelegd. We geloven dat Andretti en Cadillac samen in staat zijn om een competitieve deelname op te zetten en we hebben dan ook om een vervolgafspraak met de FOM gevraagd."