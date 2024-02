Aston Martin pakt zwakke punten aan en ziet kansen

Het team van Aston Martin onthulde begin deze week de nieuwe AMR24. Met deze wagen willen ze de aanval gaan openen op onder meer Red Bull Racing. Technisch directeur Dan Fallows is positief, want hij denkt dat Aston Martin de zwakke plekken heeft weggewerkt.

Aston Martin begon de week goed met de launch van de wagen in Silverstone. De Britse renstal kende een goed seizoen in 2023 en dat willen ze dit jaar gaan herhalen. Met Fernando Alonso en Lance Stroll zitten er twee ambitieuze coureurs achter het stuur. Het is de bedoeling dat ze gaan jagen op podiumplekken en misschien wel meer, want Aston Martin heeft de auto flink onder handen genomen.

Mogelijkheden

De AMR24 lijkt op veel gebieden op de auto van vorig jaar. Technisch directeur Dan Fallows doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "Zelfs nu de regels nagenoeg gelijk zijn gebleven zijn er tal van mogelijkheden om de auto te verfijnen. Ik zou de auto dan ook eerder een sterke evolutie van de auto van vorig jaar noemen, een auto die door de vele nieuwe onderdelen echt behoorlijk anders oogt dan vorig jaar en ons een sterk platform biedt voor verdere ontwikkelingen."

Zwakke punten

Fallows stelt dat Aston Martin echt wil gaan meedoen in de ontwikkelingsrace tijdens het seizoen. Hij ziet genoeg mogelijkheden en hij stelt dat zijn team de zwakke punten van vorig jaar heeft aangepakt: "We hebben gewerkt aan de veelzijdigheid van de auto. We willen een auto die wat meer allround is. Wij geloven nu dan ook dat we met de AMR24 een ideaal uitgangspunt hebben voor de aankomende ontwikkelingen. Daardoor kunnen we het hele seizoen de strijd aangaan."