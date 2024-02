'Ook RTL gaat strijd met Viaplay aan om F1-uitzendrechten'

De Formule 1 is dit jaar in Nederland nog te zien bij Viaplay. De streamingdienst heeft de uitzendrechten sinds 2022 in handen en ze willen graag hun contract verlengen. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken, want er lijken zich steeds meer concurrenten te melden.

Viaplay nam de uitzendrechten begin 2022 over van Ziggo Sport. De streamingdienst wilde de zaakjes anders gaan aanpakken, maar dat kwam ze op kritiek te staan. Het commentaar viel niet bij iedereen in de smaak en de kwaliteit van de streams viel tegen. Eind vorig jaar kampte het bedrijf ook nog met financiële problemen, maar uiteindelijk wisten ze een mogelijk faillissement te voorkomen.

Viaplay wil graag verder gaan met het uitzenden van de Formule 1, maar ze zijn niet de enige geïnteresseerde partij. Eerder werd al duidelijk dat Ziggo Sport de uitzendrechten ook weer in handen wil krijgen. Volgens TotaalTV liggen er nog meer kapers op de kust. Ook Canal+ zou de sport namelijk willen gaan uitzenden, maar volgens het medium is het nog niet duidelijk of ze tot het uiterste willen gaan. Een andere nieuwe partij is RTL Nederland. Volgens TotaalTV zou RTL de Formule 1 kunnen gaan uitzenden op hun streamingsplatform Videoland. Met de sport kunnen ze meer abonnees binnenhalen.