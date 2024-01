Officieel: Formule 1 wijst plannen Andretti af

De Formule 1 heeft zojuist bekend gemaakt dat ze het bid van Andretti hebben afgewezen. De Amerikaanse autosportgigant wilde samen met General Motors de Formule 1 betreden in 2025 of 2026. Ze kregen groen licht van de FIA, maar de FOM moest nog naar de plannen kijken. De FOM houdt de deur nog wel op een kier voor 2028.

Autosportfederatie FIA zette vorig jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Na een strenge selectieprocedure bleef alleen Andretti Cadillac over. Aangezien Andretti de steun heeft van General Motors, werd er aangenomen dat Andretti een sterk bid had. Maar de huidige tien teams en de FOM waren vanaf het begin af aan geen fan van de plannen. Toch ging de FOM om tafel met Michael Andretti en consorten.

2028

Terwijl de gesprekken tussen beide partijen gaande waren, maakte General Motors bekend dat ze vanaf 2028 de Formule 1 betreden met eigen krachtbronnen. Bij deze aankondiging werd er wel vooral gewezen naar Andretti. Dit zou dus betekenen dat Andretti in de eerste jaren met een klantenmotor zou moeten rijden. Het was bekend dat er in een eerder stadium al gesprekken werden gevoerd met Renault.

Meerwaarde

De Formule 1 heeft vandaag echter bekend gemaakt dat Andretti de sport vanaf 2025 niet zal betreden. Ze houden wel de deur op een kier voor 2028, als Andretti dan de sport kan betreden met een motor van General Motors, dan ziet de Formule 1 een meerwaarde in Andretti. In een uitgebreid statement laat de Formule 1 weten dat ze nu nog geen meerwaarde zien in de komst van Andretti. Ze stellen dat Andretti nog niet competitief zal zijn en dat het merk Andretti hierdoor meer waarde zal krijgen, in plaats van de Formule 1. Ook wordt er gewezen op het feit dat er in 2026 nieuwe regels gaan gelden in de sport en dat zou betekenen dat Andretti zich hier direct op moet gaan focussen.