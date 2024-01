Organisatie geeft gênante blunder tijdens Daytona toe

Afgelopen weekend werd in de Verenigde Staten de wereldberoemde 24 uur van Daytona verreden. De fans werden getrakteerd op een spannende wedstrijd waarin de winst uiteindelijk naar Porsche ging. In de laatste minuten leek het er echter op dat de race te vroeg werd afgevlagd, de organisatie geeft deze blunder nu toe.

Porsche-coureur Felipe Nasr vocht in de laatste rondes van de race in Daytona een spannend duel uit met de Cadillac met Tom Blomqvist achter het stuur. Opvallend genoeg werd de witte al gezwaaid terwijl er nog iets minder dan drie minuten te gaan was. Nasr werd afgevlagd toen er eigenlijk nog anderhalve minuut op de klok stond. De IMSA geeft nu toe dat ze hier flink de fout in zijn gegaan. Aan de uitslag wordt echter niets veranderd, Nasr en zijn Porsche-teamgenoten behouden dus de zege.