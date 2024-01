Formule E sluit enorme deal met Saoedische overheid

Het is geen geheim dat de Saoedische overheid veelvuldig investeert in de internationale sport. Ook de autosport is populair in het land, dat heeft de Formule E nu ook gemerkt. Het Saoedische Public Investment Fund (PIF) heeft namelijk een enorme deal gesloten met het elektrische wereldkampioenschap.

De Formule E en het PIF hebben een enorme deal voor de komende jaren aangekondigd. Het PIF gaat niet alleen een samenwerking aan met de Formule E, maar ook met de Extreme E en de nieuwe elektrische powerboat-klasse E1. Deze deal staat bekend onder de naam Electric 360. Het is niet helemaal duidelijk om welk bedrag het gaat en hoelang de samenwerking precies gaat duren.