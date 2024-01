Porsche zet Formule 1 nog niet uit het hoofd

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Deze regels hebben de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Audi, Ford en Honda gaan (weer) deelnemen. Porsche had ook interesse, maar ze trokken zich uiteindelijk terug. Toch blijven de Duitsers de Formule 1 in de gaten houden.

Audi en Porsche leken gezamenlijk de Formule 1 te gaan betreden. Audi maakt in 2026 een fabrieksteam van Sauber en Porsche leek zich te mogen focussen op een motordeal met Red Bull Racing. Ze spraken geruime tijd over een deal, maar uiteindelijk kwam Porsche met een verklaring naar buiten waarin ze stelden dat er niets uit de gesprekken was gekomen. Porsche keek niet verder en Red Bull ging uiteindelijk in zee met Ford.

Toch heeft Porsche het Formule 1-boek niet helemaal gesloten. Ze volgen de sport op de voet en ze sluiten niets uit. Directeur van motorsport sales Michael Drieser legt het uit aan Blackbook Motorsport: "De autosport zal altijd de kern vormen van onze identiteit. De Formule 1 blijft een interessante serie voor ons. Voor de komende jaren focussen we ons echter op het programma met de Porsche 963 in het WEC en de IMSA en op de Formule E met de 99X Electric. Daar willen we vechten voor de zeges. Daar ligt onze focus en we gaan niet reageren op geruchten."