'Komst Grand Prix van Madrid bijna zeker'

Er gaan al geruime tijd geruchten rond over een mogelijke Grand Prix in de Spaanse hoofdstad Madrid. Meerdere keren werd er al gemeld dat er mogelijk iets rond was, maar nu lijkt het er op dat er snel duidelijkheid komt. Toch is er nog steeds veel onduidelijkheid.

Al bijna een jaar wordt er gesproken over een Grand Prix op een nieuw stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het zou dan gaan om een circuit in de buurt van het IFEMA-complex. De geruchten gaan al langer rond, maar een bevestiging is vooralsnog uitgebleven. Het is namelijk nog maar de vraag of ze dan de Spaanse Grand Prix gaan organiseren en wat dit betekent voor het circuit van Barcelona.

Barcelona beschikt namelijk over een contract tot en met 2026. Het Spaanse medium AS meldt nu dat er vanaf dat jaar ook zal worden geracet in Madrid. Volgens het medium is alles bijna rond en gaat de lokale politiek ervan uit dat de Grand Prix er daadwerkelijk gaat komen. Het lijkt er dan ook op dat de dagen van de race in Barcelona geteld zijn, maar het is nog niet officieel. Het is de verwachting dat er volgende week meer duidelijk wordt over de mogelijke Grand Prix.