Viaplay staat aan vooravond van belangrijke week

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij streamingdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst staat al geruime tijd onder druk. Viaplay staat op financieel gebied zwaar onder druk en aankomende week volgt een zeer belangrijk moment voor het bedrijf.

Viaplay stelde recent meerdere keren de presentatie van de kwartaalcijfers uit. Hierdoor vreesde men voor de toekomst van het bedrijf. Uiteindelijk vond met toch een oplossing om niet om te vallen, ze kwamen met nieuwe investeerders en ze vertrekken van een aantal markten. In Nederland blijven ze wel actief, Viaplay ziet dat als een belangrijke markt. De Formule 1 is dit jaar voor het Nederlandse publiek dan ook nog te zien bij Viaplay.

Aankomende week zal Viaplay een belangrijke stap moeten zetten. Op woensdag vindt er namelijk een aandeelhoudersvergadering plaats waarbij de overige aandeelhouders goedkeuring moeten geven over de financiële injectie door Canal+ en PPF. Zonder deze investeringen gaat Viaplay vrijwel zeker failliet. De kans is dan ook heel groot dat de aandeelhouders groen licht gaan geven voor deze stap. Viaplay is dan nog lang niet gezond omdat ze bedrijfsonderdelen moeten afstoten en er goede kopers moeten worden gevonden. Het verhaal is dus nog lang niet ten einde.