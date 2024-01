GPToday.net wenst u een gelukkig 2024!

2023 is definitief geschiedenis. De vuurpijlen schieten de lucht in en 2024 is een feit. Het autosportseizoen gaat deze week van start met de Dakar Rally en er zullen nog veel meer mooie races volgen! De gehele redactie van GPToday.net wenst u een mooi en gezond 2024!

Tot in 2024 en een zeer gelukkig nieuwjaar!