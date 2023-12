Koolen krijgt opvallende vrouwelijke concurrent in INDY NXT

Het veld van de hoogste Amerikaanse opstapklasse kent in 2024 veel opvallende namen. In de INDY NXT strijden veel coureurs met een aardige bekendheid volgend jaar om de titel. Nederlander Niels Koolen krijgt aankomend seizoen concurrentie van een online bekendheid.

Eerder deze week werd bekend gemaakt dat Koolen in 2024 voor het team van HMD Motorsports gaat rijden in de INDY NXT. De concurrentie is niet mals met onder meer Jamie Chadwick en Josh Pierson. Nu is ook bekend geworden dat het team van Juncos Hollinger Racing een opvallende naam heeft gecontracteerd. De Amerikaanse Lindsay Brewer gaat namelijk voor het team rijden. Brewer heeft online een enorme following met bijna drie miljoen volgers op Instagram. In de USF Pro 2000 presteerde ze vorig jaar niet heel succesvol.

BREAKING: @LindsayMBrewer joins @juncoshollinger to pilot the No. 76 in the 2024 #INDYNXT season.



Lindsay will be the first U.S. female to race in the series since 2007. pic.twitter.com/pQL10JQZ44