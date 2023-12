Grote concurrentie voor Viaplay in 2024

De Formule 1 is volgend jaar in Nederland weer te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De dienst ontving veel kritiek en ze kampen ook met flinke financiële problemen. Tot overmaat van ramp wordt het in 2024 nog veel makkelijker om in Nederland via een andere weg naar de Formule 1 te kijken.

Viaplay heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland sinds 2022 in handen. Ze ontvingen veel kritiek, vooral vanwege de slechte kwaliteit van de streams. Het van oorsprong Scandinavische bedrijf kampt daarnaast ook met ernstige financiële problemen waardoor het niet duidelijk is hoelang ze nog blijven bestaan. In 2024 kan het Nederlandse publiek ook voor andere smaakjes kiezen om de sport te kijken.

Open net

Gisteren werd namelijk bekend dat RTL Duitsland in 2024 weer zeven Grands Prix gaat uitzenden. De zender is bij veel Nederlandse providers te ontvangen. Toen RTL nog alle races uitzond, keken er al veel Nederlanders naar deze zender. Naast de zeven RTL-races, zijn er in 2024 nog twee Grands Prix te zien op het open net. De NOS zendt namelijk ook in 2024 de Nederlandse Grand Prix uit. De Belgische Grand Prix is dan weer te zien bij de VRT, ook deze zender is in Nederland gewoon te zien.

Goedkoper

Voor Viaplay kan dit dus gevolgen gaan krijgen, want mensen die niet alle races kijken kunnen dus voor de alternatieve routes kiezen. Daarnaast kan men in Nederland voor een andere mogelijkheid kiezen. Het is immers ook mogelijk om naar de races te kijken via F1 TV Pro. Dit abonnement is ook nog eens goedkoper dan het abonnement van Viaplay. Wel is het zo dat Viaplay-kijkers volgend jaar de beschikking krijgen over F1 TV.