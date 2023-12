FIA-gala wordt in 2024 gehouden in Rwanda

Gisteren vond in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe het jaarlijkse FIA gala plaats. Tijdens de zogenaamde Prize Giving Ceremony ontving Max Verstappen zijn derde trofee voor het wereldkampioenschap. Als Verstappen volgend jaar wereldkampioen wordt zal hij moeten afreizen naar Afrika, het gala vindt dan namelijk plaats in Rwanda.

Tijdens het FIA gala worden alle wereldkampioenen in het zonnetje gezet. Dat betekent dus dat alle grote namen uit de internationale autosportwereld aanwezig moeten zijn bij het gala. Normaal gesproken vond het gala meestal plaats in de Franse hoofdstad Parijs, maar sinds een aantal jaar reizen ze de wereld over. Dit jaar was Bakoe dus de gastheer en de FIA heeft voor 2024 een bijzondere locatie uitgekozen.

De autosportfederatie heeft in Bakoe namelijk bekend gemaakt dat het gala in de Rwandese hoofdstad Kigali. Op 13 december zal de internationale autosporttop zich in Kigali melden. De FIA houdt in Rwanda eveneens één van hun algemene vergaderingen. Eerder deze week gebeurde hetzelfde in Bakoe. In 2024 zal er nog een algemene vergadering plaats van de Formule 1, deze zal op 14 juni plaatsvinden in Samarkand in Oezbekistan. De keuzes zijn opvallend, want in zowel Oezbekistan als Rwanda ligt er maar zeer weinig autosporthistorie.