'Formule 1 wil nachtrace organiseren in Madrid'

Eerder deze week werd duidelijk dat de komst van een race in Madrid bijna rond is. De race zal dan plaats moeten vinden op een nieuw stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. Nu lijkt het er ook op dat de Formule 1 inzet op een Grand Prix onder het kunstlicht in de avonduren.

Begint dit jaar gingen er al geruchten rond over een mogelijke Grand Prix in de straten van Madrid. Het was geruime tijd stil, maar eerder deze week kwam dus naar buiten dat de deal bijna rond is. De race zal moeten worden verreden op een nieuw stratencircuit in de buurt van het IFEMA. Hier werd eerder dit jaar de speciale tentoonstelling van de Formule 1 georganiseerd. De race moet in 2026 op de kalender verschijnen en het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de race in Barcelona.

Langzamerhand komen er meer details naar buiten over de race. Volgens de Spaanse tak van Motorsport.com heeft de Formule 1 namelijk de voorkeur voor een nachtrace. Het zou dan de eerste nachtrace in Europa worden. Het is alleen nog niet duidelijk of dit echt gaat gebeuren, want de lokale organisatie is zelf voorstander van een race op een normaal tijdstip. De FOM denkt dan weer aan een nachtrace omdat er hierdoor buiten Europa ook meer mensen kunnen kijken.