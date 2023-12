'Grand Prix van Madrid wordt snel bekend gemaakt'

Het lijkt er sterk op dat er binnenkort een nieuwe race wordt toegevoegd aan de racekalender. Er gaan al maanden geruchten rond over een nieuwe race in de Spaanse hoofdstad Madrid. De zaak lijkt bijna rond en er wordt zelfs deze week al een aankondiging verwacht.

Eerder dit jaar gingen er verhalen rond over een Grand Prix in de straten van de Spaanse hoofdstad Madrid, het was geruime tijd stil over deze verhalen, maar nu worden ze weer hardnekkiger. Het circuit zou zich gaan bevinden rondom het IFEMA nabij het vliegveld. De plannen voor het circuit liggen er al langer alleen is het nog hoogstens onduidelijk of het de vervanger wordt van het circuit in Barcelona of dat het een tweede Spaanse race wordt.

Vandaag melden veel Spaanse media dat er later deze week een officieel bericht zal volgen over de race. Het belooft een spectaculaire baan te worden met zelfs een aantal overdekte delen. Het lijkt er op dat de race in Madrid in 2026 voor het eerst op de kalender zal staan. Het contract van de race in Barcelona loopt nog tot en met 2026. Het lijkt er dus op dat er in ieder geval één jaar twee Spaanse races op de kalender zullen staan.