Beurskoers Viaplay daalt met 80 procent

Streamingsdienst Viaplay presenteerde vandaag de langverwachte kwartaalcijfers en hun plannen om financieel weer gezond te worden. De dienst die in Nederland de Formule 1 uitzendt verkeert al geruime tijd in zwaar weer. Na de presentatie van de kwartaalcijfers is het bedrijf ook nog eens onder uit gegaan op de beurs.

Het is geen geheim dat het financieel gezien niet zo goed gaat met Viaplay. De streamingsdienst stelde de presentatie van de kwartaalcijfers meerdere keren uit, maar vandaag was het dan toch zover. Viaplay vertrekt uit meerdere landen, maar ze blijven wel actief in Nederland. Ze hebben ook bekend gemaakt dat ze een groot bedrag gaan omzetten in aandelen en dat ze voor 350 miljoen euro aan nieuwe uitdelen gaan uitgeven.

De reactie op de beurs is niet bepaald positief. Op de beurs in Stockholm maakt het moederbedrijf van Viaplay namelijk een enorme duikeling. De koers is namelijk met 80 procent gedaald. Dat is niet waar men op had gehoopt, maar het geeft wel aan dat er niet zoveel vertrouwen is in Viaplay. Op de streamingsdienst is de Formule 1 volgend jaar nog gewoon te zien in Nederland. Ook via F1 TV Pro kan er naar de races worden gekeken terwijl ook de NOS en Ziggo Sport aandacht besteden aan de races.